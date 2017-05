Auto travolge un bambino di sette anni: è in condizioni gravissime. Trasportato d'urgenza al San Camillo.

Incidente shock in via Laodicea, dove, intorno alle 14 di mercoledì, un'auto ha investito un bambino di sette anni. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime, ed è stato così trasportato d'urgenza al San Camillo, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.