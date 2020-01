Roma

Venerdì, 31 gennaio 2020 - 18:15:00 Auto travolge pedone sul marciapiede in via Sistina: grave un 52enne Alla guida dell'auto un 72enne. L'uomo rimasto ferito è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I

Incidente stradale con ferito in via Sistina, all'altezza di via Crispi, nel cuore di Roma. A rimanere ferito un italiano di 52 anni investito da un 72enne alla guida di una Suzuki Baleno, proveniente da via di Capo le Case, che ha perso il controllo del mezzo ed ha investito il passante che in quel momento si trovava sul marciapiede. Il 52enne è stato poi trasportato dal 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il conducente si è fermato. Sono tutt'ora in corso i rilievi da parte degli agenti del Primo Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.