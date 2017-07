Incidente shock in viale Palmiro Togliatti, dove un auto ha travolto e ucciso un bambino si 6 anni.

L'automobilista si era fermato all'altezza di via Casilina, per permettere ad alcune persone di etnia rom di attraversare la strada. Ripartendo l'uomo non si è però accorto della presenza del bambino, travolgendolo. Immediata l'aggressione da parte dei parenti, l'uomo, dopo aver rischiato il linciaggio, ha così accompagnato il giovanissimo presso l’ospedale Vannini, dove poco dopo è deceduto.