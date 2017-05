Incidente per un autista Atac, finito contro un pilone della fontana con un bus notturno.

Lo scontro con una fontana di Piazza Pia è avvenuto intorno alle 3,20, ed ha coinvolto un bus della linea N11. L'autista è rimasto leggermente contuso in seguito all''urto, ed è stato trasportato in ospedale per controlli.