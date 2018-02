Aziende green uccise dalla burocrazia: Marcopolo Engineering lancia il sit-in

Marcopolo Engineering torna in campo contro la macchina della burocrazia che rallenta e ostacola le aziende italiane. Antonio Bertolotto organizza un sit-in di una settimana davanti al Ministero dell'Economia.

Gli impianti della Marcopolo Engineering svolgono una attività imprenditoriale strettamente connessa con l’ambiente, estraendo il biogas nocivo delle discariche per ricavarne energia ne garantiscono allo stesso tempo la bonifica e il controllo di sicurezza. Insieme ad altre aziende, però, soffre la stretta della burocrazia italiana che non permette alle attività imprenditoriali di muoversi con agilità sul mercato.

“Se lo Stato cambia le regole in corsa non può esserci impresa”, si legge nel comunicato di dell'imprenditore cuneese Antonio Bertolotto. Antesignano in Italia della green economy, Bertolotto è da anni in “lotta civile e costruttiva” contro la burocrazia.

Nel 2014 è stato il protagonista di una “camminata delle idee” da Cuneo a Roma. A piedi e in solitaria ha attraversato metà del Paese incontrando imprenditori e gente comune per sollecitarli contro lo Stato che uccide l’impresa, in una logica costruttiva di scambio di idee, finalizzate alla soluzione dei problemi.

Ora Bertolotto chiama a raccolta dipendenti e collaboratori per un sit-in al Ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma che durerà per tutta la settimana. Tutte le aziende italiane del settore sono state chiamate a partecipare, per far sentire la voce delle imprese green.