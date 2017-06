Aziende in fuga, patto Raggi-sindacati: “Intesa per il rilancio dell’economia”

Patto tra Campidoglio e sindacati, nasce “Fabbricaroma”. Il sindaco Raggi annuncia: “Patto per rilanciare l'economia”.

E'stato chiamato #FabbricaRoma il patto siglato tra Campidoglio e sindacati di Roma e del lazio, Cgil, Cisl e Uil, istituisce un tavolo aperto a Governo, Regione Lazio e forze produttive. Un tavolo che si riunirà ogni settimana, per individuare le risorse strategiche per lo sviluppo della Capitale. Il protocollo punta a scongiurare la perdita di posti di lavoro dopo le vicende Almaviva, Sky, Mediaset, Aci Informatica, e Alitalia. Le crisi aziendali che hanno interessato la città nell’ultimo periodo saranno quindi al centro delle prossime riunioni delle commissioni capitoline, i cui presidenti convocheranno sedute ad hoc per analizzare i risvolti economici e occupazionali derivanti dalle vertenze in atto, spiegano dal Campidoglio. Al via quindi un nuovo sistema di relazioni tra Comune e sindacati, inaugurato dal sindaco Virginia Raggi: “Questa operazione di rilancio dell’economia reale cittadina è aperta a tutti: Governo, Regione, organizzazioni datoriali - ha aggiunto la sindaca - 'FabbricaRoma’ deve costituire un tavolo di confronto vero, tecnico e politico, che si riunisca almeno una volta a settimana e il cui lavoro non si esaurisca nella mera individuazione delle risorse per la città, pure necessarie per renderla competitiva con le altre capitali europee e mondiali. Il suo scopo deve essere anzitutto quello di affrontare tanti nodi che nel tempo sono rimasti irrisolti: dotare la città di infrastrutture materiali e immateriali, creare aree a 'burocrazia zero', studiare incentivi fiscali e tariffari per le imprese, rivedere i vincoli finanziari derivanti dalla gestione del mostruoso debito ereditato e dal piano di rientro triennale”.