Aziende e lavoro: 4,5mld. Super accordo Confindustria-Intesa San Paolo

È stato siglato l'accordo “Progettare il Futuro” che garantirà 4 miliardi e mezzo di euro per le imprese del Lazio. La collaborazione tra Unindustria, Confindustria e Intesa San Paolo è stata presentata a Roma e mette a disposizione 90 miliardi su scala nazionale.

L'ottica è quella dell'Industria 4.0, in grado di recuperare lo scarto di competitività con l'Europa e di creare nuovi posti di lavoro. Le opportunità per le aziende che usufruiranno dei bonus proposti sono enormi, ma richiedono un impegno a 360 gradi che coinvolga investimenti nella ricerca, innovazione e formazione, nonché trasformazioni organizzative e una continua attenzione alle evoluzioni in corso. “Se perdiamo le nostre aziende, come imprenditori, non ci rimane più niente e per difenderle dobbiamo smetterla di raccontare il passato e cercare, da subito, di costruire il futuro” ha dichiarato durante la presentazione Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria. L'obiettivo è quello di catturare i nuovi consumatori che hanno un approccio digitale al mercato. La ripresa degli investimenti produttivi è strettamente legata alla digitalizzazione, come ricorda Pierluigi Monceri, direttore regionale di Intesa Sanpaolo: “Azioni che richiedono investimenti sia finanziari che nel capitale umano”.

“Progettare il Futuro“ riconosce il ruolo centrale delle piccole e medie imprese e le mette al primo posto, accompagnate dal supporto degli istituti di credito e della loro capacità lungimirante di sostenere il cambiamento.

L’economia laziale secondo gli investitori diventa il perno dell'Industria 4.0. Nel 2016 l’export è cresciuto del 3%, mostrando una dinamica migliore rispetto all’Italia con un +1,2%. La provincia di Roma, con valori esportati pari a 8,4 miliardi di euro, rappresenta il 42,8% delle esportazioni della regione. Nel 2016 l’export provinciale è aumentato del 5,4%.