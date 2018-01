Baby gang di Capodanno scatenata contro gli stranieri. Scovati gli ultimi due

Aggressione a calci e pugni la notte di Capodanno, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trevi, hanno individuato gli altri due componenti della baby gang.



I componenti della baby gang avevano rapinato dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in Piazza Santa Maria Ausiliatrice, stessa sorte capitata poi, poco dopo, ad un altro ragazzo a Campo de Fiori. I due erano riusciti a fuggire, mentre gli altri sei complici, tre italiani e tre stranieri, tutti con precedenti di polizia, erano stati portati in ufficio e sottoposti a provvedimento restrittivo. A seguito della ulteriore attività investigativa portata avanti incessantemente dagli agenti, il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Saulino, ha emesso nei confronti di D.M., una ragazza di 23 anni e G.D., di 18, entrambi di Ostia, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, a cui i poliziotti hanno dato esecuzione.