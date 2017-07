Baby gang scoperta a rubare un'auto, calci e pugni contro il proprietario che provato a fermarli.

Prima hanno danneggiato alcune auto ferme in via del Turismo, poi hanno provato a rubarne un'altra. E quando il proprietario ha provato a fermarli ecco la reazione furiosa, con i cinque minorenni che lo hanno accerchiato ed aggredito. L'uomo è riuscito a chiamare la Polizia e fornire una descrizione precisa, grazie alla quale i giovani sono stati subito identificati Tre di loro, con precedenti, dovranno rispondere in concorso, di lesioni aggravate, rapina e danneggiamento