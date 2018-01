Baby ladre rom fermate in centro: hanno appena 14 e 12 anni

Baby ladre rom terrore del centro, tre giovanissime borseggiatrici sorprese mentre rubavano il portafoglio ad un turista russo. Due di loro sono minorenni di appena 14 e 12 anni.

La gang di nomadi, tutte con precedenti e provenienti dal campo di Castel Romano, è stata bloccata nei pressi di piazza Ara Coeli da una pattuglia dei carabinieri, impegnati in controlli antiborseggio in abiti civili. I militari hanno prontamente colto le giovani ladre sul fatto, recuperando la refurtiva e riconsegnandola all'ignara vittima. Le nomadi sono state invece portate in caserma, successivamente la 19enne, la più grande delle tre, è stata accompagnata presso il proprio domicilio, mentre le due minori sono state affidate al centro di prima accoglienza di Roma Virginia Agnelli.