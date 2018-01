Baby ladre rom fermate in centro: le giovani hanno appena 10 e 11 anni

Hanno appena 10 e 11 anni le giovanissime ladre rom fermate dai Carabinieri nel centro storico di Roma.

Le due, riconosciute dai militari, sono state pedinate per alcuni metri, fino a quando non hanno infilato le mani nella borsetta di una turista per rubarle lo smartphone. È stato allora che i Carabinieri sono intervenuti per restituire la refurtiva e accompagnarle per l'ennesima volta in una struttura di accoglienza del Comune di Roma, segnalandole al Tribunale dei Minorenni. Le baby ladre vengono dai campi nomadi di Castel Romano ed Aprilia e sono state fermate già numerose volte per piccoli furti in centro.

Sempre nella giornata di mercoledì, un 19enne marocchino è stato colto sul fatto mentre rubava il cellulare di una turista moldava sulla banchina della fermata Colosseo della Metro. Anche in questo caso lo smartphone è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, e per il ladro sono scattate le manette. L'uomo è stato condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.