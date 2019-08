Baby rapinatori in azione, aggrediscono e derubano minore all'Eur: presi

Baby rapinatori aggrediscono in strada un coetaneo minorenne e lo rapinano della collanina in oro che aveva al collo: i carabinieri identificano e arrestano i due giovani ladri.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato due minorenni in esecuzione di un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa in data 2 agosto 2019 dal Tribunale per i Minorenni – Ufficio Gip di Roma, con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento è stato emesso al termine di una minuziosa attività d’indagine svolta dai Carabinieri dell’Eur scaturita dalla denuncia formalizzata, lo scorso 13 luglio, da un minorenne romano. Il giovane aveva raccontato ai Carabinieri che, la sera del 10 luglio mentre si trovava in viale America nei pressi di un locale, era stato aggredito da due coetanei che, dopo averlo colpito con calci e pugni, lo avevano derubato della collanina in oro che portava al collo. Medicato al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Eugenio”, riportò contusioni e ecchimosi guaribili in 15 giorni.

I Carabinieri della Compagnia Eur, dopo aver sentito i dettagli e le descrizioni del denunciante e le testimonianze di altri giovani presenti, sono riusciti a dare un volto ai baby rapinatori, poi riconosciuti senza dubbio anche dalla vittima durante il riconoscimento fotografico.

Nella giornata di martedì, i Carabinieri hanno rintracciato i due complici presso le rispettive abitazioni e li hanno arrestati. Ora si trovano presso l’istituto penale per minorenni “Casal del Marmo”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.