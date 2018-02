Baby rom a lezione di borseggio: “maestra” in metro con le allieve 11 e 13enni

Si è improvvisata insegnante di borseggio sulla metro di Roma, la ragazzina rom di 14 anni fermata dai Carabinieri lo scorso weekend.

Con lei un'11enne e una 13enne, impegnate in una prova pratica di furto. Una vera e propria baby gang in rosa che mirava ai portafogli dei visitatori, italiani o stranieri di passaggio per la capitale. I militari della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso le piccole nomadi in azione alla fermata della metro Spagna. La 14enne proveniente dall'insediamento di via della Chimica, ad Aprilia, è stata portata in un Centro di prima accoglienza, le altre tre - del campo di Castel Romano, anche loro con innumerevoli segnalazioni a carico ma non imputabili per via dell'età - sono state accompagnate in una struttura di accoglienza individuata dalla Sala operativa sociale del Comune di Roma.

Nella rete dei controlli, sempre nel weekend, sono finite pure due ragazze di 17 e 27 anni, anche loro del campo nomadi di Castel Romano: i militari della Stazione Roma Nomentana le hanno sorprese sulla banchina di una fermata della metro linea "B" dove stavano per derubare una turista giapponese in attesa del convoglio. Le borseggiatrici, che hanno precedenti specifici, sono state portate la prima in un Centro di prima accoglienza, la seconda in caserma, in attesa del rito direttissimo.

In largo Agnesi, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino algerino di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti: aveva appena rubato la borsa di una turista inglese contenente uno smartphone e 80 sterline in contanti.