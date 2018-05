Baby rom a scuola di borseggio in centro: arrestate. Erano incubo dei turisti

Baby rom dal campo nomadi al centro di Roma a scuola di borseggio. "Beccate" a derubare una coppia: erano l'incubo dei turisti.

Due giovanissime di appena di 10 e 12 anni sono state fermate in largo di Torre Argentina mentre seguivano gli insegnamenti di una ragazzina di origine bosniache, una giovanissima di soli 16 anni ma già esperta borseggiatrice. Le forze dell’ordine hanno arrestato la “maestra”, proveniente dal campo rom di via La Barbuta, in compagnia delle piccole discepole dopo aver assistito al furto ai danni di una coppia di turisti greci. Le baby ladre avevano accerchiato le povere vittime, e, approfittando della calca di passeggeri alla fermata del Tram, tra una spinta e l’altra, erano riuscite a “sfilare” il portafoglio dalla borsa di una donna. I carabinieri hanno prontamente bloccato il trio recuperando il bottino.

Poco più tardi, nei pressi della fermata del bus 64 direzione San Pietro, un’altra pattuglia ha fermato un cittadino iracheno di 37 anni e un cittadino egiziano di 34, subito dopo aver rubato un telefono cellulare dallo zaino di un turista cinese. Sulla banchina della fermata metropolitana Termini, invece, tre cittadini di nazionalità romena, di 44, 39 e 34 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, perché sorpresi a rubare un portafoglio dalla borsa di una cittadina della Repubblica Ceca. A fine giornata, gli arrestati maggiorenni sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo, la 16enne è stata accompagnata presso il centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, mentre le due minori, non imputabili, sono state affidate al centro primissima accoglienza di via Annibale Maria di Francia.