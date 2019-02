Baby rom sulla Metro A, sorprese a rubare ma troppo piccole: niente arresto

Baby nomadi fermate sulla Metro A, sorprese a scippare turisti nel caos della fermate del Centro. Troppo piccole le giovanissime di ladre di 15 e 10 anni, niente arresto.

Le due borseggiatrici sono state notate subito dopo aver sfilato il portafogli, contenente oltre 1000 euro, dalla borsa di una 19enne di Firenze, a Roma per turismo. Ad impedire ogni fuga una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, che ha notato le complici scendere in tutta fretta dal vagone alla fermata “Barberini”.

Inutile è il tentativo delle borseggiatrici di disfarsi del denaro. Il diversivo non è infatti sfuggito all’occhio vigile dei militari, tutti in forza all’11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, che le hanno fermate e chiesto l’intervento dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia che, giunti immediatamente sul posto, le hanno prese in carico e portate in caserma.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla turista. La 15enne nomade, con precedenti analoghi, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e associata al Centro Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, mentre la bambina di 10 anni, non imputabile, è stata accompagnata presso un centro di accoglienza della Capitale.