Baccini ricorda il prefetto Mario Esposito: "Uomo di Stato dall'animo nobile"

Mario Baccini celebra il prefetto Mario Esposito, scomparso nella notte dello scorso sabato. Parole di stima del presidente della Fondazione Foedus per l'ex dirigente dell’Istituto Superiore Polizia e dirigente della polizia di Frontiera a Fiumicino, nonché responsabile presso la Presidenza del Consiglio.

“Mario Esposito è stato un uomo di stato. Un prefetto che ha sempre onorato il suo ruolo e i valori per cui ogni giorno migliaia di giovani si dedicano con passione e orgoglio anche grazie al suo lavoro alla scuola superiore di polizia - ha dichiarato Baccini - Ha ricoperto le funzioni di capo progetto per una delle prime iniziative europee dell'Ente Nazionale per il Microcredito creando una best practies. Ma soprattutto per me e per la Fondazione Foedus è stato un amico che ha sempre espresso il suo parere con fermezza e i suoi consigli con la saggezza di chi ha un animo nobile. Alla famiglia e in particolare alla moglie Luisa il nostro abbraccio ”.