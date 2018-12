Bagno di Capodanno: ad Ostia, tutti in acqua per festeggiare l'arrivo del 2019

Bagno di Capodanno, anche quest'anno ad Ostia si sfiderà il freddo dell'1 gennaio e si festeggerà il nuovo anno in acqua per vivere un’esperienza unica e cominciare il 2019 con tanti buoni propositi.

Coraggiosi, folli, audaci o temerari. Potete chiamarli come volete ma loro sono pronti a gettarsi nel mare di Roma. L’appuntamento sulla spiaggia di Ostia, con qualsiasi condizione atmosferica, è per le 11:00 per un tuffo e un bagno in mare da vivere come un'esperienza unica. Ovviamente in rigoroso costume slip, le mute sono vietate.

Sarà un modo per festeggiare in compagnia e fare anche tanti buoni propositi per il nuovo anno, come è ormai tradizione. Diverse le novità che caratterizzano l'edizione di quest’anno: il punto di ritrovo sarà presso “Peppino a Mare Beach”, lo storico stabilimento che metterà a disposizione servizi igienici, ripostigli e docce, e da qui ci si tufferà in acqua in un circuito apposito in mare.

L’iniziativa come sempre si lega alla "Corsa degli Avanzi" e alla Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori). La raccolta degli “avanzi” delle festività infatti verrà donata alla onlus. Insomma il motto è sempre lo stesso “Tutti per uno, uno per tutti”.