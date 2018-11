Bagno di folla per Raggi. Il sindaco annuncia: “Sabato in piazza con i fan”

Virginia Raggi si gode la "seconda vita" da sindaco di Roma e si prepara per un bagno di folla ad hoc. Il sindaco annuncia via Facebook la propria participazione alla manifestazione in suo supporto, inzialmente indetta lo scorso venerdì, in programma sabato 17 novembre.

L'evento Facebook "Sempre con Virginia" vanta al momento solo 400 partecipanti, ma la Raggi non intende rinunciare a prendersi una piccola, personale, soddisfazione e dichiara: "Vi ringrazio moltissimo, mi arriva il vostro affetto e voglio dirvi che sabato sarò in piazza a salutarvi. Voglio anche ringraziarvi perché la scorsa settimana avete ascoltato il mio appello e avete rimandato questa manifestazione che era già stata lanciata. Vi ringrazio e vi aspetto sabato in piazza del Campidoglio”.

Un vero e proprio bagno di folla in stile rock star, in programma alle 16 di sabato. Dopo la protesta di "Romadicebasta", il processo per falso e il fallimento del referendum, il popolo M5S scende in piazza per abbracciare Viginia Raggi, come atto di fiducia al governo pentastellato di Roma dopo due anni e mezzo.