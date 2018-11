Bambin Gesù, in volo da Cagliari a Roma per un farmaco: salvato un bimbo

In volo da un ospedale di Cagliari al Bambin Gesù di Roma, piccolo paziente salvato grazie all'intervento di polizia di stato e aereonautica militare.

Scattato l’allarme dall'equipe sarda, una pattuglia del Reparto Volanti si è subito presentata al Bambin Gesù ed ha preso in consegna il prezioso farmaco, per ripartire poi via di corsa fino all’aeroporto di Ciampino, scortata da altri equipaggi della Polizia di Stato che, coordinati dalla Sala Operativa, hanno “aperto” la strada al passaggio della Volante. Sulla pista di Ciampino era pronto al decollo un velivolo dell’Aereonautica Militare, che ha trasportato il farmaco in Sardegna. Qui ad aspettarlo una seconda pattuglia della Polizia di Stato, che ha portato il prezioso farmaco in Ospedale.

Grazie alla perfetta sinergia il siero di cui il piccolo aveva assoluto bisogno gli è stato somministrato in tempo. Ora, fortunatamente, il bambino sta meglio e va avanti nel suo percorso terapeutico.