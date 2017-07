Bambin Gesù, Tiziano Ferro invita giovane fan malata al concerto dell'Olimpico

Sorpresa inaspettata e piacevole all'Olimpico, Tiziano Ferro invita una giovanissima fan malata al proprio concerto.

E' bastato poco per esaudire il desiderio della piccola Sara, 10 anni, in cura nel reparto di oncoematologia del Bambino Gesù e grandissima fan del cantante. Una storia di altruismo e solidarietà, narrata proprio dall'ospedale pediatrico della Santa Sede, in un post su Facebook intitolato “Tiziano e il sogno di Sara”: “Sara ha 10 anni – si legge nel post - È una paziente del reparto di oncoematologia del Bambino Gesu. Ha un grande sogno, Sara. Conoscere Tiziano Ferro, il suo cantante preferito. Le brillano gli occhi quando parla di lui, quando canta i suoi pezzi, che conosce a memoria. Il personale dell'ospedale scrive una lettera al cantautore, nella quale gli chiede di esaudire il sogno di Sara. Un giorno la realtà diventa più bella di quanto Sara avesse mai immaginato. Tiziano la invita al suo concerto di Roma. E la accompagna in ‘un sogno lungo una notte, che vale una vita’”.

Sui canali social pubblicato anche il video dell'incontro con l'artista pontino, che ,incoraggia e rincuora la giovane fan: "Saretta mi ha fatto una grande sorpresa in questo camerino dello stadio Olimpico. Salutiamo tutti i tuoi amici, sono sicuro che presto le cose saranno sempre più belle e che siete molto fortunati ad avere persone stupende che vi stanno aiutando".