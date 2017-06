Bambino colpito da un vaso da giardino muore al Pertini. Aveva 4 anni

Bambino di quattro anni perde la vita al Pertini, era stato colpito da un vaso da giardino.

Inutile la corsa al Sandro Pertini di Roma, dove il piccolo era stato ricoverato per un trauma cranico. Il bambino era stato portato dai genitori all'ospedale dopo un grave incidente domestico, durante il quale sarebbe stato colpito da un vaso da giardino. Il piccolo, secondo il racconto del padre e della madre, sembra si fosse infatti arrampicato su un muretto del giardino di casa quando l'oggetto gli è caduto addosso. Sono in corso delle indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.