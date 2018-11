Bambole killer prendono vita e spaventano i passanti. Scherzo horror in Centro

Bambole killer prendono vita nel centro di Roma, inseguendo e spaventando ignari passanti. Svelata la candid camera horror che terrorizzava i romani.

Per giorni nei pressi dello storico ospedale delle bambole, piccolo negozio del cuore dell Capitale, la vetrina colma di teste, braccia e gambe di bambole si animava di un'atmosfera spettrale. Infatti, macabre bambole umane hanno terrorizzato la città, specialmente nelle vie attigue al negozio. Uno specchio con una scritta “Help me!” è apparso nelle vicinanze del negozio, mentre nelle vie limitrofe i passanti sono stati terrorizzati dall’incontro con due bambole deturpate e insanguinate che hanno avvicinato gli sfortunati sconvolgendoli con le loro fattezze e le loro urla.



Lo strano e spaventoso fenomeno, altro non era che una trovata pubblicitaria per l'uscita di un film. Un'ingegnosa strategia di marketing che ha coinvolto per giorni i passanti.