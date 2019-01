Banca di Credito Cooperativo di Roma aderisce ad Iccrea: modificato lo statuto

La Banca di Credito Cooperativo di Roma aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: l'Assemblea straordinaria dei soci della Bcc di Roma ha deliberato la modifica dello statuto aziendale per consentire alla Banca di aderire ad Iccrea nei termini previsti.

"Un passaggio fondamentale per il futuro della Banca", lo ha definito il presidente Francesco Liberati. "Faremo parte del quarto gruppo bancario italiano e, in questo gruppo, la nostra banca sarà la prima sia dal punto di vista dimensionale e patrimoniale, sia sul piano societario con un significativo peso azionario".

"BCC di Roma si presenta a questo appuntamento nelle migliori condizioni, evidenziate da un buon andamento gestionale e assetti patrimoniali più che adeguati che da diversi anni fanno della nostra banca, la maggiore nel settore del credito cooperativo italiano", ha commentato il direttore generale di BCC Roma, Mauro Pastore. "Basti pensare - ha proseguito Pastore - che negli ultimi dieci anni, anche nei momenti economici più delicati del Paese, abbiamo continuamente sostenuto famiglie e imprese, come dimostrano i dati della raccolta e degli impieghi, cresciuti dell'80% e del 130%".

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la maggiore Banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Romano, opera nel Lazio, nell'Abruzzo interno e in provincia di Padova con 190 agenzie. I soci sono 34 mila. La raccolta totale al 30 giugno 2018 è di 11,3 miliardi, in crescita rispetto a giugno 2017 dello 0,5%. I prestiti a famiglie e imprese sono pari a 7,3 miliardi, in incremento su base annua dell'1,6%. L'utile netto 2017 è stato di 21,1 milioni. Nel 2017 Bcc Roma ha erogato quasi 2 milioni di euro attraverso 24 Comitati Locali a favore di iniziative di beneficenza e sponsorizzazione sociale.

Il costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea potrà contare sull'adesione di 142 BCC, che operano su 1.738 comuni con una rete di 2647 filiali. Sara' fondato su una solida base sociale di 750.000 soci con più di quattro milioni di clienti con uno patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro, un attivo di 148 miliardi, impieghi lordi per 93,3 miliardi e una raccolta diretta per 102,4 miliardi.