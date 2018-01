Banda della Magliana, arrestato super latitante Pellegrinetti wanted dal 2003

“Wanted” da oltre 15 anni, in manette il superlatitante Fausto Pellegrinetti della cosiddetta Nuova Banda della Magliana.



Pellegrinetti, romano 76 anni, è stato catturato in Spagna dalla Polizia di Stato di Roma. Era ricercato poiche' condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggio.

Il suo nome, cambiato negli anni negli alias Franco, Enrico Longo, Franco Pennello, Giulio Dedonese, riporta ai tempi della gang dei Marsigliesi e della mitica "Banda delle tre B" (le iniziali del triumvirato Bergamelli, Bellicini e Berenguer) molto prima dell' entrata in scena dei giovani leoni della Magliana. Sequestri, omicidi e tonnellate di droga. L'uomo fu catturato in un residence sull' Aurelia, nel ' 77, dagli uomini di Rino Monaco (allora capo della mobile) assieme ad alcuni complici. In seguito molti boss delle "tre B" furono arruolati nei ranghi della gang della Magliana, astro nascente della criminalità capitolina.



L'attivita' investigativa protrattasi per circa due anni, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, e' stata condotta dai Poliziotti della Squadra Mobile di Roma, dal Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola UDYCO Central, la la Direzione Centrale Polizia Criminale -SCIP- e la Direzione Centrale Servizi Antodroga.



Gli investigatori pensano che abbia messo su una vera e propria organizzazione imprenditoriale dedita al traffico di stupefacenti e alla ricettazione, e che dopo la sua frequentazione con la banda della Magliana si sia messo in proprio cercando di fare le cose in grande.