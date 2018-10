Banda di borseggiatori fermata sul bus: erano il terrore della linea 40

Banda di borseggiatori fermata sul bus da agenti in borghese. Arrestati quattro cittadini bulgari: erano il terrore della linea 40.

La banda, composta da uomini tra i 30 e i 48 anni, avevano accerchiato una donna di 55 anni ab ordo dell'autobus della linea 40 e, approfittando della ressa di persone salite alla fermata di largo di Torre Argentina, le avevano sfilato il portafoglio dalla borsa. Fortunatamente però, la era già nota e tenuta sotto controllo da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto, in servizio in abiti civili, che li osservava già da un po'. I militari sono intervenuti e li hanno bloccati subito dopo il furto, recuperando l'intera refurtiva. Gli arrestati sono stati trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.