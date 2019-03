Banderas a Roma, testimonial del nuovo social TaTaTu: vedi film per fare soldi

Antonio Banderas è l'uomo immagine di TaTatu, la prima piattaforma social di intrattenimento che premia i suoi utenti con la semplice formula: più guardi e più guadagni. Il fondatore e Ceo è il produttore Andrea Iervolino.

L’innovativo e rivoluzionario progetto, sarà presentato a Roma mercoledì 6 marzo da Iervolino insieme all’attore e regista Antonio Banderas, che ha già firmato con il produttore collaborazioni in film di successo come “Black Butterfly” e “The music of silence”. Antonio Banderas stesso è stato pagato in TTU Coin, la moneta virtuale di TaTaTu, per il suo ruolo nel film “Lamborghini”, inaugurando ufficialmente l’era delle transazioni digitali nel mondo dell’entertainment e diventando un supporter di TaTaTu.

Ad oggi Andrea Iervolino ha finanziato, prodotto e distribuito oltre 80 film con attori del calibro di Al Pacino, John Travolta, Morgan Freeman, Alec Baldwin, Antonio Banderas, Sarah Jessica Parker, Selena Gomez e molti altri. Detiene anche i diritti di una library di oltre 500 film di grande successo, come “Rush”, “Apocalypto”, “Sliding Doors”, “La Passione di Cristo” e “Memento”, solo per citarne alcuni; è stato nominato uno degli imprenditori più influenti di Hollywood dalla rivista di settore Variety e lo scorso anno ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Mattarella.

TaTaTu sarà disponibile su Apple Store e Android con 5.000 ore di contenuti tra film, musica, sport e game, e crescerà giorno dopo giorno con un nuovo film originale e sei titoli nella library ogni settimana.

Grazie ad un token appositamente progettato, il TTU Coin, e ad un protocollo di smart contract, TaTaTu crea un ambiente trasparente e in cui sia il fornitore che il fruitore dei contenuti vengono ricompensati in modo equo. I token guadagnati potranno essere scambiati in coupon per l’acquisto di prodotti e in coupon utilizzabili negli e-commerce gestiti da Triboo.