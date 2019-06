Bandiera arcobaleno sul Comune di Roma, l'onda Pride invade il Centro

Bandiera arcobaleno sul Comune di Roma per il Pride di sabato 8 giugno. L'onda lgbt invaderà le strade del Centro, da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto, per gridare parità di diritti. Strade chiuse e bus deviati.

Sabato 8 giugno la comunità LGBTQIA+ scenderà nuovamente in piazza per chiedere la piena uguaglianza di diritti per tutti i cittadini. Quella di quest'anno sarà la 25a edizione del Roma Pride, una storia iniziata nel 1999 con lo slogan “Abbatti il muro!” per festeggiare i 30 anni dalla rivolta dello Stonewall.

I consiglieri comunali M5S Maria Agnese Catini ed Eleonora Guadagno, insieme all'assessore allo Sport Daniele Frongia, hanno presentato una richiesta scritta al sindaco Virginia Raggi per far issare, nella giornata di sabato 8, la bandiera arcobaleno, storico simbolo lgbt, su Palazzo Senatorio per dare un segnale di vicinanza dell'amministrazione M5S a coloro che richiedono pacificamente pari diritti.





Alla sfilata arcobaleno che partirà alle ore 15 da piazza della Repubblica (appuntamento ore 14) per arrivare a piazza Madonna di Loreto, sono attese oltre 10.000 persone e 15 carri. Il percorso del Pride è il seguente: piazza della Repubblica, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci, piazza della Madonna di Loreto.

Dalle 13:30 e fino alle 21:30 circa, sono previste chiusure al traffico e deviazioni per C2, C3, H, 3, 5, 14,16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910. Inoltre, dalle 13:30 alle 20 circa, i tram della linea 3 provenienti dalla stazione Trastevere, e già limitati a Porta Maggiore, saranno ulteriormente limitati a Porta San Paolo. Resterà attivo il servizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento.