Barbarossa incontra De Gregori. Da Sanremo al nuovo tour: “Roma è de tutti”

Luce Barbarossa sposa Francesco De Gregori. La grande musica e la grande romanità si incontrano per prensentare il vinile che ha conquistato Sanremo "Roma è de tutti".

L'appuntamento per gli amanti della canzone d’autore è giovedì 17 Maggio, ore 18:30, per un confronto con due giganti della canzone italiana. In questa chiacchierata musicale tra i due cantautori romani, verrà esplorata la composizione e la realizzazione di questo disco particolarmente ispirato dove per la prima volta Barbarossa usa il dialetto romano per raccontare le sue storie. “Roma è de tutti”, uscito in concomitanza con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Un progetto coraggioso e originale, un grande successo di pubblico e di critica confermato dal tour teatrale che vedrà Barbarossa esibirsi con la sua band nella Capitale il 29 giugno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.