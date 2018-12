Barzelletta Atac, Metro A senza pace: chiusa nuovamente la stazione Spagna

Non c'è pace per la metro A di Roma: nuovamente chiusa la stazione Spagna per “verifica tecnica impianti di stazione”. La stazione è stata riaperta verso le 17:30, quasi in contemporanea con la chiusura in entrata della fermata Barberini. Riaperta la stazione Furio Camillo, chiusa martedì sera in entrata.

Continuano senza sosta i problemi che affliggono, oramai da settimane, Atac e la metro A.

La stazione Spagna è oramai diventata una vera e propria barzelletta: aperta la mattina, chiusa il pomeriggio. Proseguono, comunica Atac, i lavori nella fermata ma nonostante ciò persistono i problemi. Martedì la stazione era aperta solamente in uscita ed è stata completamente riaperta mercoledì mattina, salvo durare per poche ore. La fermata è stata finalmente riaperta alle 17:30.

Barberini è invece rimasta chiusa in salita per tutta la giornata di martedì, sempre per verifiche tecniche ma, per fortuna dei romani, mercoledì mattina è stata riaperta sia in entrata che in uscita anche se su 6 scale mobili presenti, ne funzionano solamente 3, creando code e disagi per i passeggeri. Alle 16:30 però, sempre per verifiche tecniche agli impianti, la stazione è stata nuovamente chiusa in entrata.

Resta ancora chiusa, dal 23 ottobre scorso, la fermata Repubblica a seguito del crollo della scala mobile in cui sono stati coinvolti i tifosi russi del CSKA Mosca.

Come se non bastasse, martedì sera ci sono stati guasti agli impianti di traslazione anche nella fermata Furio Camillo. La stazione è rimasta chiusa in entrata fino alle 10 di mercoledì.