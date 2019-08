Barzelletta Atac, scale mobili caos: metro Barberini chiusa fino a novembre

La stazione Barberini della linea A della metropolitana, chiusa dal 23 marzo scorso, potrà riaprire non prima della metà di novembre. A spiegarlo nel corso della commissione capitolina Trasparenza, presieduta dal dem Marco Palumbo, è l'avvocato D'Amico, responsabile di esercizio di Atac.

"La stazione è sequestrata - ha detto D'Amico - e il 6 agosto abbiamo presentato istanza di dissequestro sulla base del cronoprogramma dei lavori presentato dalla ditta Otis (ditta incaricata dei lavori sulle scale mobili, ndr). Aspettiamo di poter entrare per effettuare i lavori sulle 4 scale. I tempi che sono previsti da Otis per i lavori sono: fine settembre per i lavori sulla prima coppia di scale, fine ottobre per la seconda coppia di scale. Quindi prevediamo nelle prime settimane di novembre di avviare le verifiche necessarie sulle stesse e poi riaprire la stazione, perché la riapertura deve avvenire in sicurezza e senza ombre".