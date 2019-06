Basilica di San Giovanni, 40 sacerdoti festeggiano anniversari ordinazione

Alle ore 17.30 di lunedì 24 giugno nella basilica di San Giovanni in Laterano la messa presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, nella quale quaranta sacerdoti festeggeranno gli anniversari delle ordinazioni. Alle ore 19 i Secondi Vespri e la consegna delle linee pastorali da condividere il prossimo anno, sul tema “Abitare con il cuore la città”

Due importanti appuntamenti si terranno nella basilica di San Giovanni in Laterano lunedì 24 giugno. Il primo è la Messa della solennità della Natività di San Giovanni Battista, nella quale una quarantina di sacerdoti celebreranno il loro giubileo sacerdotale, vale a dire il venticinquesimo, cinquantesimo e sessantesimo anniversario di ordinazione. Presiederà la celebrazione il cardinale vicario Angelo De Donatis; la liturgia sarà animata dal Coro della Diocesi di Roma, diretto da monsignor Marco Frisina.

A seguire, alle ore 19, il porporato guiderà i Secondi Vespri nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, durante i quali presenterà gli obiettivi essenziali e le linee pastorali per il prossimo anno. “Abitare con il cuore la città” è il tema che farà da filo conduttore.

In pratica, saranno poste le basi per il lavoro da portare avanti nel prossimo anno pastorale, con l’obiettivo, come recita il tema, di “Abitare con il cuore la città”: “Si tratta – spiega il cardinale De Donatis – di avviare uno stile nuovo di presenza pastorale, fatta meno di cose da fare e più di relazioni amichevoli e familiari da creare o da coltivare con maggiore attenzione, tempo e disponibilità”.