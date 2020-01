Befana fetish, party segreto senza limiti: è l'Epifania della trasgressione

Fetish, bdsm, master, mistress e slave: il 2020 inizia all'insegna della trasgressione. Torna il 5 gennaio per l'Epifania l'appuntamento “Secret Rendez-Vous”, la versione più intima, riservata e selezionata del Ritual. Location top secret fino alla conferma della propria partecipazione.

È tradizione che i “Ritual Lovers” festeggino in questo giorno prefestivo l'anno nuovo in una location speciale, e con un numero ristretto di partecipanti. Per assicurarsi l'ingresso e la partecipazione all'evento si consiglia di prenotare il prima possibile e di non aspettate la sera stessa perché l'evento potrebbe essere sold out.

Come a tutte le feste organizzate dal Ritual, massima attenzione al dress code, requisito fondamentale per poter accedere: fetish, bdsm, master, mistress, slave, drag queen/king, pvc, latex e tutto ciò che è definibile trasgressivo. Il contesto vi permetterà di sfoggiare il vostro meglio e osare senza riserve. Anche avendo prenotato non saranno ammesse al party persone non in dress code. Viettai jeans, magliette e vestiti casual. Nel locale ci sono servizio di guardaroba e possibilità di cambiarsi.

Per partecipare è necessario prenotare l'ingresso spedendo una mail all'indirizzo xxx@ritualtheclub.com specificando: nome o nick dei partecipanti, numero dei partecipanti, quante coppie e/o quanti singoli, ed indirizzo mail. Riceverete un'email di conferma con l'indirizzo della location.