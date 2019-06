Bellezza e benessere “porta a porta”: la startup che porta l'estetista a casa

La bellezza ed il benessere diventano “porta a porta”: con Anna Falchi e Gabriella Martinelli, un incontro al femminile per scoprire che ci si può "trattare" bene ovunque siamo.

"La bellezza non è che una promessa di felicità", scriveva Stendhal, perché privarsi dunque di questa estasi, se pur temporanea, che ci appaga e ci compiace? È così che è nata la formula che permette a chiunque di approfittare di un momento di relax, direttamente a casa, o in ufficio, scegliendo tra numerosi trattamenti di altissima qualità con il supporto di un'esperta. Si chiama “Seta Beauty Home” ed è la formula che la già nota catena di benessere Seta Beauty ha elaborato per raggiungere e soddisfare quanti non riescano a concedersi una pausa per sé stessi.

A raccontare queste esperienze straordinarie una madrina d’eccezione, Anna Falchi, che in un appartamento nel vivo della Capitale ha accompagnato la stampa in un percorso unico. Un incontro moderato dalla giornalista Mariavittoria Butera per comprendere quanto oggi sia cambiato il modo di intendere la cura personale; accanto a lei anche Camilla Cantini, esperta di estetica e make up, Gabriella Martinelli, figura di spicco del cantautorato femminile italiano, e Valentina Righetti, Co-Founder della startup romana.

Un salotto-salone al femminile, in cui convivono esperienze e stili di vita diversi, il cui denominatore comune è un'approfondita ricerca su corpo e spirito attraverso semplici ma efficaci rituali di benessere. Conciliare la vita di un'attrice, una cronista, una beauty editor e una cantante oggi si può e, se per ognuna il tempo è uno spazio relativo fatto di corse e incastri, per Seta Beauty Home è un dono che è possibile scartare nella comodità del proprio appartamento o durante una pausa pranzo in ufficio. Dopo il food, lo shopping, la spesa e ogni possibile delivery, arriva quello della bellezza a domicilio. Dai centri Seta Beauty (21 solo a Roma) vengono selezionate le migliori consulenti che, su prenotazione e seguendo le indicazioni di orario richieste, arriveranno nel luogo indicato con l'occorrente adatto, trasformando in men che non si dica una casa o una scrivania in un piccolo beauty center portatile.

"La frenesia della routine di molte donne e uomini - spiega a margine Valentina Righetti - ci ha fatto capire che, accanto al nutrito numero di clienti dei nostri centri, ne esiste un altro altrettanto significativo che non riesce a concedersi un break. È così che l'idea si è sviluppata: per permettere a tutti di fermarsi e dedicarsi a sé stessi, convinti della necessità di diffondere tale messaggio in maniera capillare. La formula ricrea esattamente l'atmosfera rilassata di uno dei nostri centri, senza dover affrontare la mobilità complicata della nostra capitale".

Ma quali sono i principali trattamenti? Si parte dalla pulizia del viso per arrivare al trattamento antiage e l’eye lash filler, passando poi ai massaggi, bendaggi salini, scrub fino alla depilazione e ai servizi classici come manicure, pedicure, semipermanente etc. Tutto è a portata di click sul sito www.setabeautyhome.com, per dimostra come, nell'epoca del fast marketing, si possa rallentare e staccare la spina.