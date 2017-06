Bengalese tenta di stuprare ragazza 16enne. Lei si difende e lo accoltella

Bengalese tenta di stuprare ragazza 16enne, lei si difende e lo colpisce con un coltello da scout.

Notte di paura in zona Montesacro, dove un uomo di 28 anni avrebbe tentato di violentare una 16enne. La vittima ha infatti raccontato di aver reagito alle avances, colpendo il suo aggressore ad una gamba e riuscendo a fuggire. L'uomo è infatti stato ferito con un coltellino, estratto dalla borsa della giovane, ed è attualmente ricoverato in codice rosso al Pertini e in stato di fermo, piantonato dalla polizia. Il racconto della vittima sarebbe stato considerato attendibile dagli investigatori, che ora indagano sulla vicenda.