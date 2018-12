Bengalesi, traffico di sub-affitti in centro: in 12 in un appartamento

Bengalese di 45 anni sub-affittava a 12 connazionali, di cui 5 irregolari senza regolare permesso, un appartamento di circa 100 mq in via Cavour intascando 130 euro al mese di affitto ad inquilino. L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri al termine di un attività di controllo delle strutture alloggiative.

Con le festività natalizie alle porte e il conseguente aumento dell’afflusso di turisti nella Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito una mirata e meticolosa verifica alle strutture alloggiative nel quartiere “Monti-Trevi”. In totale sono state controllate 27 attività ricettive tra affittacamere, ostelli e B&B.

Al termine dell'operazione, i Carabinieri hanno anche i titolari di un affittacamere in via Baccina e di un B&B in via Urbana, per la mancata comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle persone alloggiate.

Infine i militari hanno elevato sanzioni amministrative, per un totale di circa 14.000 euro, a carico di 6 persone, titolari e proprietari di 8 attività alloggiative, a causa del rilevamento della mancata esposizione della tabella dei prezzi, la mancata esposizione della targa pubblicitaria, la dotazione del numero di posti letto superiore a quella autorizzata, la classificazione della struttura ricettiva non conforme a quella registrata e l’applicazione di prezzi diversi da quelli esposti.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri non hanno riscontrato violazioni in 16 attività che sono risultate in regola.