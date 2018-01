Benzina sui Carabinieri: “Vi ammazzo tutti”. Paura in un negozio a Termini

Ha tentato di dar fuoco a un negozio di bengalesi in zona Termini e all'arrivo dei Carabinieri ha cosparso anche i militari di liquido infiammabile gridando: “Vi ammazzo tutti”, con un accendino in mano.

Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì: un 44enne, convinto di aver perso i documenti all'interno di un negozio, si è infuriato coi gestori che gli riferivano di non averli trovati. Dopo essersene andato, è tornato con una bottiglia da 2 litri di benzina e ha iniziato a cospargere il liquido a terra per dar fuoco al locale, ricoprendo anche se stesso.

L'uomo è stato placcato dai Carabinieri e prontamente ammanettato prima che mettesse in atto le minacce.