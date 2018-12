Berlusconi a Roma per salvare Forza Italia. Mission impossible del Cavaliere

Silvio Berlusconi arriva a Roma per l'ultima mission impossibile: rianimare la defunta Forza Italia. Il Cavaliere chiama a raccolta i forzisti di tutta Italia per rispondere all'amico-alleato Salvini, nella Capitale sabato, pronto a presentare una contro-manovra per il Governo.

Da Tajani alla Gelmini, passando per Brunetta e Bernini. Berlusconi schiera i pezzi da novanta di Forza Italia per l'incontro di venerdì 7 dicembre al Palace Ergife Hotel, dal nome “Le città, l'Italia, l'Europa che vogliamo”. Un intera giornata dedicata alla ricerca, disperata, di una ricetta per il rilancio del centrodestra moderato, in costante emorragia di voti e consenso grazie all'exploit di un Matteo Salvini sempre più “acchiappatutto”.

Mentre il leader leghista trionfa sui social ed organizza manifestazioni in mezzo al suo elettorato, come quella di sabato 8 in piazza del Popolo, i forzisti si chiudono così nel proprio fortino di via Salaria, affidandosi ancora a gazebo e comunicazione tradizionale nel tentativo di tamponare la fuga di elettori. Un sfida virtuale e a distaanza, che in qualche modo potrebbe condizionare il futuro del Cavaliere e dei suoi fedelissimi.

L'evento è infatti una contro-proposta al Governo Lega-M5S sui temi chiave del paese, sulla falsa riga di quanto già fatto da Renzi. In programma incontri su diverse questioni: "Dal buongoverno delle città al governo dell'Italia: esperienze e programmi”; “Lo sviluppo dei piccoli comuni e le opportunità europee”; “Dalle emergenze alla modernizzazione e sicurezza dell'Italia: terremoto, infrastrutture e manutenzione del territorio”; “Una capitale più forte in una nuova Italia: la sfida di Roma”; “Il partito che vorrei: verso la stagione dei congressi”; “La comunicazione del territorio ai tempi dei social network”.

Alle 15:30 attesi sul palco il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani insieme alle capogruppo di Senato e Camera, Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini, ed ad Antonio Brunetta. Insieme esporranno la contromanovra di Forza Italia contro l'attuale manovra economica: “Contro questa manovra economica: per lo sviluppo, il lavoro e la tutela dei risparmi”.

Infine l'atteso comizio del Cavaliere a chiudere la giornata, l'ultima carta per far partire da Roma la riscossa di un partito in caduta libera.