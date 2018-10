Berlusconi-Sgarbi: strappo di Sutri. “Via dal Gruppo infido di Forza Italia”

Berlusconi a Sutri: era tutto pronto: dal tappeto rosso alla sorpresa dell'intitolazione a sorpresa di una via alla signora Rosa Berlusconi, poi è arrivata la doccia fredda: la visita è annullata.

Esplode così l'ira del deputato, critico e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi: "Berlusconi, non andando a Sutri, a causa della congiura del suo piccolo partito, ha mancato di intitolare un giardino alla madre Rosa Berlusconi, che era la sorpresa che Sgarbi gli aveva preparato, dopo avere avuto da lui stesso la conferma della visita. Contestualmente Sgarbi, senza nessuna polemica con Berlusconi, secondo la Gelmini debole e malato, ha deciso di uscire dal gruppo infido di Forza Italia". Lo comunica l'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri.

Maria Stella Gelmini: "Mi dispiace"

''Dispiace apprendere dalle agenzie, lanotizia relativa alla volontà di Vittorio Sgarbi di lasciare il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati. Ci auguriamo, naturalmente,che Vittorio, collega stimato e di grande qualità, possa avere unripensamento in merito a questa sua decisione". Lo afferma in una notaMariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Del resto, il presidente Berlusconi non potrà essere oggi a Sutri solo per un'urgente riunione di partito, che si svolgerà a Roma, sulla prossima legge di bilancio. Una manovra costruita male dal governo gialloverde e che Forza Italia, con la sua azione parlamentare e con le sue proposte, vuole massicciamente cambiare. Ci auguriamo, anzi, che Sgarbi partecipi attivamente a questa fase istruttoria - concludeGelmini - per gettare le basi della nostra azione politica sullafinanziaria''.