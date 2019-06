Bibitari casertani sui treni regionali. Vendevano panini, biscotti e alcolici

Hanno fermato, a bordo di un treno regionale della tratta Roma- Chiusi, due 50enni di origine casertana che, seppur sprovvisti di ogni autorizzazione necessaria per la vendita, sono stati sorpresi con un attrezzatissimo carrellino portavivande con esposti contenitori termici per caffè e tè, panini, biscotti vari e bibite alcoliche ed analcoliche.

La squadra di Polizia amministrativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio ha inflitto sanzioni per un totale di 10.328 euro nonché eseguito un corposo sequestro di generi alimentari. In particolare gli agenti.

I due, già conosciuti agli agenti della Polfer, per analoghi comportamenti, sono stati contravvenzionati ai sensi delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e sottoposti a relativo provvedimento di allontanamento.