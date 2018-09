Bici a noleggio gettate nel Tevere, presentato un esposto contro i vandali

Bici a noleggio abbandonate e gettate nel Tevere, contro un nuovo caso di ciclisti incivili scende in campo il Codacons. L'associazione dei consumatori ha annunciato di aver presentato un esposto ala Procura di Roma.





"Già nei mesi scorsi la stampa si era occupata delle biciclette a noleggio lanciate nel Tevere, ma evidentemente non è stato fatto abbastanza per porre fine a questa insulsa violenza verso l’ambiente e la città - accusa Carlo Rienzi, presidente del Codacons - Per tale motivo abbiamo chiesto alla magistratura di individuare i responsabili dell’abbandono di bici a noleggio nel fiume, e procedere penalmente nei loro confronti per i reati di danneggiamento, deturpamento e inquinamento ambientale".