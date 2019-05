Bici rubate, il deposito in un ristorante di piazza Navona: chiusa l'attività

Biciclette elettriche rubate, il deposito in un ristorante di piazza Navona: 11 bici trovate dai carabinieri durante un controllo per un valore di 30.000 euro. Denunciato il titolare dell'attività per ricettazione. Il locale sanzionato e chiuso per condizioni igieniche precarie.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma e dell’8° Reggimento “Lazio” hanno denunciato, con l’accusa di ricettazione, un cittadino albanese, di 36 anni, titolare di un ristorante di piazza Navona.

Nel corso di un controllo amministrativo all’interno del locale, i Carabinieri hanno trovato 11 biciclette elettriche, del valore complessivo di circa 30.000 euro, all’interno del magazzino seminterrato. Il 36enne non ha fornito dettagli sul possesso delle bici e così, per l’evidente provenienza furtiva, è stato denunciato in stato di libertà e le biciclette sono state sequestrate. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per risalire all’identità dei legittimi proprietari.

Inoltre, ad esito dei controlli al ristorante, i militari hanno contestato sanzioni per 5.500 euro e disposto la chiusura precauzionale dell’attività, per le precarie condizioni igieniche e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.