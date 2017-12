Bike-sharing, Roma ci riprova. Nel 2013 bici comunali rubate e vandalizzate

Roma non demorde e prova a riproporre il servizio di bike-sharing naufragato nel 2013 quando le 450 bici fornite dal servizio comunale erano state rubate o vandalizzate.

Sarà un privato a occuparsi del nuovo servizio che metterà su strada 400 biciclette in gran parte della Capitale. Si chiama GoBeeBike ed è un servizio a noleggio a flusso libero, che non prevede, cioè, stazioni di deposito. Lo stesso sistema inaugurato qualche mese fa a Milano, dove però le biciclette sono finite svariate volte sul fondo del Naviglio, scatenando la polemica. Per prenotare la propria bici basta scaricare l'applicazione, che consentirà di verificare la disponibilità delle due ruote sul territorio. Al momento il servizio è attivo nei Municipi I e IX, ossia il centro storico e il quartiere di San Giovanni, ma entro fine anno verrà esteso a Cinecittà, Colli Albani e il Parco della Caffarella.