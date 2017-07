Bilancio, la Giunta M5S approva l'assestamento: manovra da 132 milioni

Approvata dalla giunta capitolina la delibera di assestamento per il Bilancio 2017-2019: una manovra da 132 milioni di euro che stanzierà risorse per trasporti, servizi sociali, interventi infrastrutturali, manutenzione di scuole e di immobili popolari, verde pubblico e le bonifiche.

La proposta passa ora in commissione Bilancio, per essere discussa prima dell'approvazione che deve avvenire entro il 31 luglio.

Aumentano i fondi a disposizione; la manovra prevede infatti maggiori entrate pari a circa 76 milioni di euro e maggiori spese da suddividere nei settori di Mobilità e trasporti (30,9 milioni), Lavori pubblici (12,4 milioni), Scuola (11,9 milioni), Ambiente e rifiuti (5,3 milioni), Manutenzione patrimonio pubblico e edilizia popolare (3,2 milioni) Servizi sociali (2,9 milioni), Sicurezza urbana (500 mila euro) ed Eventi culturali nelle periferie (150 mila euro).

Entro il 31 dicembre verrà indetta la gara per l'abbattimento della sopraelevata della tangenziale est, per i cui lavori sono previsti finanziamenti pari a 9,9 milioni e il progetto per il ponte dei Congressi, a cui sono destinati 900 mila euro. Un milione e mezzo verrà invece impiegato per la manutenzione straordinaria delle strade.

Degli 11,9 milioni destinati alle scuole, 5 verranno impiegati al restauro dell'ex istituto Angelo Mai.

Venti milioni di euro andranno invece al contributo per l’integrazione del contratto dei lavoratori e del contratto di servizio di Roma Tpl; 890 mila euro alla progettazione delle opere previste dal Pums, tra cui la funivia e 7 milioni verranno stanziati per la rimodulazione dei quadri economici dei lavori sulla Metro B1.

Dopo i numerosi incidenti che hanno coinvolto i campi rom della Capitale, come già anticipato dal sindaco Raggi, il Campidoglio vuole impiegare 500 mila euro per installare impianti di videosorveglianza per contrastare i roghi tossici.

Dei 5,3 milioni previsti per Ambiente e rifiuti, la parte più consistente pari a 4,8 milioni di euro andrà alla manutenzione del verde, bagni pubblici, piste ciclabili, derattizzazioni e disinfestazioni. Altri 500 mila euro saranno destinati invece alla bonifica urgente di micro-discariche abusive.