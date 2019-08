Bilancio Roma, il Comune dice sì: stanziati fondi per Municipi, asili e strade

Bilancio Roma Capitale, nella notte l'Assemblea Capitolina ha approvato l'assestamento di bilancio 2019-2021. La manovra prevede, in particolare, 60 milioni di euro di investimenti, di cui 28 in più andranno ai Municipi per scuole, asili, strade, parchi, mercati e servizi sociali.

"In totale, nel prossimo triennio, investiremo su Roma 1 miliardo e 800 milioni di euro per opere pubbliche, infrastrutture, trasporti, strade e manutenzione della città", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Tra gli interventi previsti dall'assestamento il rifacimento del centro anziani nel Parco delle Valli, distrutto da un incendio nelle scorse settimane, lavori di manutenzione stradale tra cui via Andersen e via di Tor Vergata; la riqualificazione dei mercati, come quello Gianicolense e il Labicano; i parchi della Serenissima e di villa Celimontana e la valle dei Platani di villa Borghese. E poi risorse per il Planetario e per il Teatro dell’Opera."Faccio mio l’invito dell’assessore Lemmetti a tutte le strutture capitoline - sottolinea la Raggi - per una maggior tempestività nell’impegno dei fondi a disposizione".