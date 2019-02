Bimba picchiata dal compagno della madre: è stabile. A breve nuovi esami

Picchiata dal compagno della madre perché piangeva, nonostante gli appena 22 mesi di età. La piccola, giunta al Bambino Gesù nella notte tra mercoledì e giovedì, è in condizioni stabili.

"In queste ore si stanno effettuando esami clinici e strumentali - fa sapere l'ospedale romano in una nota - per valutare la condizione neurologica post traumatica. La prognosi rimane riservata". La piccola era stata trasferita dal nuovo ospedale di Ariccia dove era arrivata con diverse ecchimosi alla testa, ferite al volto e morsi accompagnata dalla madre, una ragazza di 23 anni. Ad aggredirla proprio il compagno della madre, un uomo di 25 anni, arresto dopo aver confessato.