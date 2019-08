Bimbi a digiuno, due giorni di sciopero delle mense il 16 e 17 settembre

“Il 16 e 17 settembre i lavoratori delle mense scolastiche di Roma Capitale sciopereranno per l'intero turno”. Parte l'autunno caldo sindacale e ad inaugurarlo sono proprio i dipendenti delle mense del Comune di Roma.

A riferirlo sono Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Lazio, Uiltucs Roma Lazio e Uiltrasporti Uil Roma Lazio. “Lavoratori, genitori, bambini e bambine aspettano risposte concrete da anni. Risposte che non arrivano - prosegue la nota -. Contestiamo le dichiarazioni rilasciate alla stampa nelle ultime ore dall'assessora alla Persona Laura Baldassarre in merito al bando della refezione scolastica del Comune di Roma. In primis la frase è necessario evitare gli inutili allarmismi. Riteniamo che non si possa avere qualità del servizio se Roma Capitale, a distanza di due anni dalla pubblicazione del bando non è in grado di garantire l'occupazione e la retribuzione per le circa 2mila lavoratrici coinvolte nell'appalto e in particolare per le 170 lavoratrici della Roma Multiservizi, finora impiegate come cuoche nei nidi e le 330 addette delle scuole autogestite, escluse per un errore tecnico dal capitolato d'appalto”.

E concludono, “Non ci è pervenuta alcuna convocazione da parte dell'assessorato per discutere ulteriormente del bando. Apprendiamo solo dai giornali di una possibile proroga (di che durata? A quali condizioni?) di “verifiche e monitoraggi su anomalie presenti nelle offerte e non abbiamo il riscontro sul controllo eseguito da Anac in merito alle procedure tecniche. La mobilitazione è solo all'inizio”.