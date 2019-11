Black Friday Atac, le metro di Roma gratis per due giorni. Ma non per tutti

Black Friday, corsa pazza agli sconti. Atac coglie la palla al balzo e regala viaggi in metro ai romani: venerdì 29 e sabato 30 novembre biglietto a zero euro per chi si presenterà ai tornelli della metropolitana con un carta Mastercard contactless ed utilizzerà il sistema “tap & go”.

L'iniziativa di Atac non è quindi riservata a tutti. Per poter superare i tornelli gratis bisognerà possedere una carta Mastercard Debit Contactless ed appoggiarla sul sensore “tap & go” installato nei mesi scorsi in tutte le fermate delle linee A, B/B1, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. Utilizzando la modalità contactless, il costo dei biglietti non sarà addebitato ai titolari, ma pagato da Mastercard.

Il servizio sarà valido venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre secondo gli orari ordinari previsti da ciascuna stazione ed è attivo sull’intera rete metropolitana di Roma (metro A, metro B/B1, metro C), e sulle linee ferroviarie regionali dotate di tornelli di ingresso (Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Viterbo tratta urbana). Inoltre, sarà possibile proseguire il viaggio sui mezzi urbani di superficie Atac (bus, tram e filobus) fino alla validità oraria del biglietto (100 minuti), purché il viaggio sia iniziato in una delle stazioni sopraindicate. Per chi invece vorrà proseguire il proprio viaggio sui mezzi Cotral dovrà aver scaricato la app di Atac “tap&go” (disponibile solo su dispositivi Android dotati di tecnologia NFC), necessaria per il controllo a bordo.

In caso di controllo da parte del personale Atac, sarà sufficiente presentare la propria carta o il dispositivo utilizzato al momento della convalida. Il controllore verificherà la convalida del biglietto e la multa sarà evitata.

Per chi vorrà utilizzare il servizio venerdì 29 e sabato 30, potrà verificare l'assenza effettiva di addebiti visitando la pagina dedicata atac.roma.it/tapandgo, registrandoti, o nell'estratto conto della tua home banking.