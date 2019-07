Blackout Roma, crolla la rete it: sospesi servizi demografici. Ira dei romani

Blackout Roma, crolla la rete it al Comune: sospese le procedure di erogazione dei servizi demografici. I municipi vanno ko, ira dei romani: “Disservizio inaccettabile”.

“Si avvisa l’utenza che, per problemi tecnici sul sistema informatico della popolazione di Roma Capitale, persistono difficoltà che non consentono la regolare erogazione dei servizi demografici. Al momento è disponibile esclusivamente l’erogazione dei certificati on-line. Sono in corso le attività tecniche finalizzate ad assicurare il completo ripristino dei servizi”. Con questo avviso pubblicato sul sito del Comune di Roma, il Campidoglio annuncia il blackout del sistema informatico dei municipi.

Ma fino a quando il servizio sarà sospeso? Impossibile saperlo. Contattato il Dipartimento Trasformazione Digitale del Comune di Roma, l'ufficio non ha voluto rilasciare nessun tipo di informazione: né sul tipo di problema, né sulle tempistiche per il ripristino del servizio, né su cosa avrebbero dovuto fare le persone che avevano preso appuntamenti mesi fa per poter usufruire dei servizi demografici.

“È inaccettabile un disservizio del genere – racconta Laura R., romana residente a Talenti –. Nessun avviso da parte del Comune o del municipio. Chi aveva preso appuntamento mesi fa cosa dovrebbe fare? Mi hanno detto di non tornare prima di due giorni. Ripeto, è inaccettabile una situazione del genere a Roma”.