Blitz anti-abusivi al Colosseo: maxi sequestro e sanzioni per 190mila euro

Blitz anti-abusivi al Colosseo, maxi sequestro e sanzioni per oltre 190mila euro tra i venditori ambulanti della zona.

Oltre 70 gli uomini della Polizia Locale per la lotta all'abusivismo nel centro storico, 50 dei quali in borghese e 20 in divisa, intervenuti identificando ben trenta venditori. Sette di loro, tutti di nazionalità bengalese, sono stati portati presso il centro di identificazione della Questura di Roma, poiché privi di documenti. Oltre 190mila euro è invece l'ammontare delle sanzioni record, seguite dal sequestro di centinaia di articoli come cover, cappelli, ombrellini da sole, aste da selfie e ben 500 bottigliette d’acqua.