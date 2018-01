Blitz contro i clan di Ostia: sequestrati soldi e droga. In manette 5 pusher

Blitz dei carabinieri nella base dello spaccio di Ostia; sequestrati hashish, marijuana e cocaina. In manette finiscono cinque spacciatori, tra cui una donna.

Duro colpo agli “affari” di piazza Gasparri, dove, all'interno di un appartamento, si svolgeva l'ormai noto giro di stupefacenti di Nuova Ostia. Protagonisti quattro persone, due “vedette” di guardia alla porta e due veri e propri spacciatori. I militari, al termine di lunghi appostamenti, sono riusciti a sorprendere i quattro facendo irruzione durante la notte, cogliendoli in flagranza ed arrestandoli. Recuperati nel corso della perquisizione circa 15 grammi di cocaina, nonché materiale per taglio, peso e confezionamento dello stupefacente.

Arrestato poi nella mattinata di lunedì un 26enne molto vicino ai clan di piazza Gasparri, il quale, nonostante tre figli molti piccoli, è stato sorpreso in casa con 800 grammi tra hashish e marijuana. I militari hanno infine scoperto più di 30mila euro in contanti, provenienti dall'attività di spaccio, 10mila dei quali sottovuoto, per poter essere nascosti anche all'interno di recipienti pieni d'acqua.